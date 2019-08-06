رياضة | ريال مدريد يتخذ أول خطوات طرد جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتخذ أول خطوات طرد جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني، استقر على التخلص من النجم الدولي الويلزي، جاريث بيل، خلال الميركاتو الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكره الصحفي الموثوق "ديڤيد أورنستاين" من صحيفة (BBC) البريطانية، فإنه تم استبعاد جاريث بيل من قائمة ريال مدريد لمباراة الغد الودية ضد ريد بول سالزبورج.

وأكد الصحفي الشهير، أنه في الوقت الحالي، لا توجد أي علامات تدل على إعادة دمجه في الفريق الأول للنادي الملكي، أو تحسن العلاقة مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.