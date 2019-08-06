رياضة | ليس نيمار.. رئيس ريال مدريد يُفجر كبري مفاجأت الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس نيمار.. رئيس ريال مدريد يُفجر كبري مفاجأت الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجهز فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينوي بيريز حسم التعاقد بشكل رسمى مع الفرنسي كيليان مابي نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية انه تمت مشاهدة فلورنتينو بيريز مع والد مبابي قبل قليل مما يرجح انتقال اللاعب الفرنسي لصفوف النادي الملكي هذا الصيف.

ومن المنتظر أن تتضح الرؤية بخصوص تعاقد ريال مدريد مع مابي من عدمه خلال الساعات القادمة.