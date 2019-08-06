شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأوليمبياد الخاص يعيدون الأمل لكرة القدم بذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح المنتخب الوطنى للأوليمبياد الخاص لكرة القدم فى الحصول على الميدالية الذهبية، بعد الفوز على منتخب النمسا فى المباراة النهائية، التى أُقيمت على استاد جواهر لال نهرو، فى بطولة الأوليمبياد الخاص الدولية لكرة القدم، والتى استضافتها مدينة تشيناى الهندية، حيث ظهر المنتخب الوطنى بشكل قوى للغاية فى البطولة، وتمكن «الفراعنة» من تحقيق الفوز على نظيره النمساوى بالرغم من قوة المنافس.

وأهدت البعثة المصرية الميدالية الذهبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على الدعم الكبير الذى حظيت به البعثة منذ الاستعداد للبطولة.

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وأشاد هانى محمود، رئيس الأوليمبياد الخاص المصرى، بالمستوى الرائع الذى ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطنى للأوليمبياد الخاص طوال المباراة، بالرغم من سوء أرضية الملعب نتيجة الأمطار التى شهدتها البطولة على مدار يومين متصلين. وقال «محمود» إن أبناء مصر من الفراعنة أبهرونا كالعادة فى تحقيق الفوز المستحق على النمسا فى بطولة الهند الدولية، بالرغم من كل الصعوبات التى واجهتهم من سوء أرضية الملعب وتلاحم المباريات، بالإضافة إلى مشقة السفر للمشاركة فى البطولة.

وأشار رئيس الأوليمبياد الخاص إلى أنه بالرغم من الهزيمة التى تلقاها المنتخب المصرى من المنتخب الهندى فى أولى مباريات المجموعة فى البطولة، فإن إصرار وحماس اللاعبين على تشريف مصر جعلهم يبذلون جهدًا كبيرًا فاق التوقعات لتحقيق الفوز على إندونيسيا، أمس، والصعود إلى النهائيات وتحقيق الفوز الساحق على المالديف بالأربعة.

وكانت قد أُجريت اختبارات كرة القدم لاختيار المنتخب الوطنى للأوليمبياد الخاص قبل السفر إلى الهند لخوض بطولة العالم بالمركز الأوليمبى بالمعادى، حيث حضر الاختبارات عمرو الطحاوى، نائب المدير الوطنى للأوليمبياد الخاص المصرى، والدكتور إكرامى الجمال، مدير الرياضة والتدريب، وحسن صابر، مدير فرع الجيزة، وبمشاركة 35 لاعبًا من محافظات مصر المختلفة.

وشملت الاختبارات عددًا من المهارات الأساسية والمتقدمة للاعبين فى التسلم والتمرير والمحاورة والتصويب واللعب الجماعى ومهارات حراسة المرمى، بجانب توقيع الكشف الطبى الشامل على اللاعبين الذين تم اختيارهم. ودخل المنتخب الوطنى فى عدد من المعسكرات والتدريبات المكثفة قبل انطلاق البطولة، وخاض عددًا من المباريات الودية، التى شهدتها ملاعب المركز الرياضى لإعداد المنتخبات القومية بالمعادى، وشُكلت البعثة المصرية من هانى محمود، رئيس الأوليمبياد الخاص المصرى، وعمرو الطحاوى، رئيس البعثة، وإكرامى الجمال، المدير الفنى للفريق، وطارق صبرى، مدرب الفريق، واللاعبين أشرف محمود ومصطفى محمود ومحمد سنوسى ومحمد علاء ومحمود جمال وأحمد رضا وعمر سيف الإسلام وفتحى طارق.