شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الركبة تبعد «كريم نيدفيد» عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاودت آلام الركبة كريم نيدفيد، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خلال أداء جلسات العلاج الطبيعى فى الفترة الماضية بمقر النادى الأهلى فى الجزيرة، وذلك ضمن البرنامج الذى يخضع له، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى، وكان نيدفيد قد خضع لجراحة غضروف الركبة فى ألمانيا، ويخضع لبرنامج علاجى وفقا للبرنامج الذى حدده له الطبيب المعالج له، ويدرس الجهاز الفنى سفر اللاعب مرة أخرى لألمانيا، وحذر الجهاز الطبى «نيدفيد» من عدم التحامل على نفسه خلال الأيام المقبلة لحين وضوح الرؤية بالنسبة إذا ما كان سيحتاج اللاعب للتواجد فى ألمانيا من عدمه. فيما واصل الثلاثى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف تدريبات منفردة على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التى حصلوا عليها عقب نهاية بطولة الدورى الممتاز، وقام ثلاثى الأهلى بأداء جلسة فى الجيم، والجرى حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات المنفردة وفق البرنامج البدنى الذى أعده أليخاندرو، مخطط الأحمال، لتجهيزهم للمشاركة الجماعية.

وحصل الشناوى وسليمان وأيمن أشرف على راحة إضافية بقرار من الجهاز الفنى بسبب عدم حصولهم على الراحة الكافية على غرار ما حدث مع باقى اللاعبين.

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كما يواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، يوم الأحد المقبل، فى إطار الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وعقد مارتن لاسارتى جلسة منفردة مع حسام عاشور، على هامش المران الذى أقيم أمس على ملعب التتش، وجاءت جلسة المدير الفنى مع قائد الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية ونقل تعليمات خاصة له، كما يحسم لاسارتى موقف مشاركة رمضان صبحى أمام اطلع بره، خاصة بعدما اشتكى اللاعب من آلام بسبب تعرضه لكدمة فى الركبة.

فيما دخل المهاجم الزامبى جاستن تشونجا، لاعب فريق أورلاندو بيراتس، الجنوب إفريقى، دائرة اهتمام الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، فى إطار البحث عن مهاجم إفريقى متميز لتدعيم هجوم الفريق، بناء على طلب من مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، الذى تمسك بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ورصد مسؤولو النادى الأهلى مليون دولار من أجل ضم مهاجم أورلاندو بايرتس لاسيما بعدما تعثر انتقال جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى الكونغولى، بسبب مغالاة نادية المادية، والذى اشترط الحصول على أكثر من 3 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب، كما رفضت إدارة ناديه العرض الذى تلقاه اللاعب من مارسيليا الفرنسى، الذى وصل إلى مليون و500 ألف دولار، فى حال التعاقد مع مهاجم إفريقى سيتم الاستغناء عن واحد من الثلاثى الإفريقى جونيور أجاى وجيرالدو ووليد أزارو.

من جهة أخرى، يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مهما فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات الهامة الخاصة بتدعيم الفرق الجماعية داخل النادى قبل انطلاق الموسم الجديد، ومن المنتظر أيضاً أن يعتمد المجلس عقود اللاعبين الذين تعاقد معهم النادى مؤخرا، وهم محمود متولى القادم من الإسماعيلى ومحمد مجدى قفشة القادم من بيراميدز، والمالى اليو ديانج القادم من مولودية الجزائر.