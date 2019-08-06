شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحدد قيمة راتب مدرب الزمالك الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول، الذى سيتولى المهمة خلفا لطارق يحيى المدير الفنى المؤقت، الذى سيقود الفريق خلال مواجهته أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى الأبطال المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل والذى يتصادف مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن الثنائى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى السابق، توصلا لاتفاق مبدئى مع المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة عقب مواجهة الذهاب أمام «ديكاداها»، والتى ينتظر أن يحضرها المدير الفنى فى حالة التوصل لاتفاق نهائى معه، كان أمير مرتضى وأحمد مرتضى قد أخطرا رئيس النادى بتوصلهما لاتفاق مبدئى على كافة تفاصيل التعاقد، لكن مرتضى منصور طلب منهما ضرورة عقد جلسة مع المدير الفنى قبل إبرام التعاقد مع مجلس الإدارة.

ووفقا لمرتضى منصور فإن المدير الفنى الأجنبى سيتقاضى راتباً سنوياً قدره ١٫٥ مليون دولار وسيصطحب ثلاثة أجانب ضمن جهازه المعاون بينهم مدرب عام ومخطط أحمال ومدرب حراس مرمى، على أن يستكمل بقية أفراد الجهاز المعاون بعد التنسيق مع مجلس الإدارة بضم أحد أبناء النادى للجهاز الفنى فضلا عن اختيار الجهاز الإدارى خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن الجلسة التى سيعقدها رئيس النادى مع المدير الفنى الجديد لإطلاعه على كافة الصفقات الجديدة التى أبرمها المجلس خلال الأيام الماضية بينها محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى وأشرف بن شرقى ومحمد عبدالشافى ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وكريم بامبو وإمام عاشور ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومصطفى محمد.

من جهة أخرى، حصل طارق يحيى المدير الفنى للزمالك على «cd» لمباريات فريق «ديكاداها» بالدورى الصومالى للوقوف على المستوى الفنى للفريق ومواطن القوة والضعف، وخاض الفريق الكروى الأول للقلعة البيضاء مباراة ودية أمس مع أحد فرق الشركات لتجربة اللاعبين فنيا وبدنيا قبل اتخاذ قراره النهائى باختيار التشكيل الأساسى الذى سيخوض به اللقاء، فيما تأكد غياب 6 لاعبين عن المباراة سواء بسبب الإصابة مثل محمد عبدالشافى الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية وإسلام جابر الذى اشتكى من شد فى عضلات البطن ومحمود علاء الذى لايزال يعانى من تأثير إصابته فى الرأس التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة القمة أمام الأهلى، إلى جانب فرجانى ساسى وطارق حامد اللذين تنتهى فترة راحتهما يوم الجمعة المقبل ومن الصعب الاستعانة بهما فى المباراة لعدم خضوعهما للتدريبات الجماعية منذ تولى المدير الفنى المهمة المؤقتة، ووضح من خلال التدريبات الأخيرة التشكيل الأساسى الذى سيخوض به اللقاء المقبل بينهم محمد عواد فى حراسة المرمى ومحمود حمدى «الونش» ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وحمدى النقاز ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالسلام ويوسف أوباما وكريم بامبو وأشرف بن شرقى وعمر السعيد، فى الوقت الذى يقوم فيه طارق يحيى بتجربة عدد من اللاعبين الآخرين بينهم خالد بوطيب ومصطفى محمد ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» الذى بدأ يستعيد جزءا من لياقته البدنية، لكنه سيتواجد على دكة البدلاء تحسبا للاستعانة به وفقا لظروف المباراة.