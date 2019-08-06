شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد رخصة الأندية المحترفة من «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الإتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتجديد رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الإفريقي «كاف» لموسم 2019-2020.

خطاب الكاف جاء ليؤكد أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يحصل على الرخصة بشكل مستمر منذ العمل بنظام تراخيص الأندية المحترفة عام 2012.

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وحصل الأهلي على رخصة الاحتراف بعد أن قام النادي بتطبيق كافة المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي «فيفا»، دون ورود أي ملاحظات على الملف الخاص بالنادي.

وذلك بعد توافر كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية والقانونية والمالية وعدم وجود مديونيات لأي أطراف.

وكان ملف تجديد رخصة الاحتراف للنادي قد شهد إشرافًا كاملًا من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط والتطوير، التي تضم الدكتور طه إسماعيل، والكابتن زكريا ناصف، والكابتن خالد بيبو، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.

ويأتي حصول الأهلي على خطاب تجديد رخصة الاحتراف تمهيدًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2019-2020.