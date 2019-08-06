فقير يبحث عن ذاته في تجربته الجديدة مع بيتيس

أبدى لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير الذي تعاقد مع ريال بيتيس الإسباني قادما من أوليمبيك ليون الثلاثاء عن ثقته في مساعدة فريقه الجديد على تقديم موسم جيد.

وجرى تقديم فقير مساء اليوم في مدينة النادي الرياضية ووجه الشكر لقيادات النادي على "الجهد" الذي بذلوه لكي ينضم للفريق.

وقال اللاعب الذي سيلعب لبيتيس حتى 2023 إن التفاوض لم يكن "سهلا" لكن الأشخاص "الطيبين" الموجودين في النادي تمكنوا من إتمام الصفقة.

وأوضح فقير بطل العالم مع فرنسا في النسخة الأخيرة أنه كانت ثمة اتصالات مع إشبيلية لكنه فضل الانتقال لريال بيتيس والحفاظ على كلمته.

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وأعرب فقير عن أمله في تقديم "خبرته وفنياته" الكروية في "كرة القدم الإسبانية المختلفة عن الفرنسية"، متعهدا بتقديم أفضل ما لديه.

وأشار اللاعب إلى أن انتقاله إلى النادي الأندلسي يمثل "تغييرا كبيرا بعد 8 سنوات في ليون، لكن هذه هي لحظة تجربة دوري آخر وفريق آخر".

وانضم فقير لفترة الإعداد منذ أسبوعين ولعب في جولة المكسيك والأحد الماضي في الدار البيضاء أمام الرجاء المغربي.

وسيكون أمام اللاعب فرصة للعب مرة أخرى في ودية لاس بالماس غدا الأربعاء.