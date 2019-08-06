يوفنتوس يوافق على عرض توتنهام لضم ديبالا

وافق نادي يوفنتوس الإيطالي، على عرض نظيره توتنهام الإنجليزي، بالتعاقد مع مهاجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجلزية، فإن السبيرز أبدى استعداده لدفع مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع باولو ديبالا ويتوقف الأمر حاليا على مدى موافقة ديبالا على العرض.

كان مانشستر يونايتد قد اقترب من ضم اللاعب الأرجنتيني، ولكن الأجور الكبيرة التي طلبها اللاعب حالت دون التوقيع معه.

وطلب ديبالا مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا للموافقة على الإنتقال إلى مانشستر يونايتد، وهو ما اعتبره مسئولو يونايتد مبلغا كبيرا للغاية.

وفشل انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد في صفقى تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الذي كان سينتقل إلى يوفنتوس بعد رفض الأرجنتيني اللعب في البريميرليج.