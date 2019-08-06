باريس سان جيرمان يقرر معاقبة برشلونة بورقة ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الكتلونية أن نادى ​باريس سان جيرمان​ بطل فرنسا قرر عرض النجم الدولي البرازيلى ​نيمار​ جونيور دا سيلفا على ​ريال مدريد​ الإسباني الغريم التقليدي لنادي ​برشلونة​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض باريس على ريال مدريد سيكون التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 180 مليون يورو ولكن يبقى رد مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان الذي سيحدد إذا كان يريد اللاعب أم لا.

يذكر ان النادي الفرنسي قرر الاستغناء عن نيمار بسبب مشاكله الاخيرة لكن المسؤولين في النادي الفرنسي يمانعون عودته الى فريقه السابق برشلونة ويفضلون استعمال ورقة ريال مدريد لاغاظة البلوغرانا.