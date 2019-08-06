توتنهام يريد خطف ديبالا من امام المهتمين

تقدم نادي ​توتنهام​ هوتسبير الانكليزي بعرض ضخم من اجل الظفر بخدمات الارجنتيني الدولي ​باولو ديبالا​ لاعب ​يوفنتوس​ الايطالي وخطفه من امام كل المهتمين به. ديبالا الذي رفض سابقا الانضمام الى مانشستر يونايتد الانكليزي يجد نفسه حاليا امام عرض ضخم قدمه وصيف بطل اوروبا نادي توتنهام والذي وصل الى 70 مليون يورو. هذا العرض وكما نقلته سكاي سبورتس سيفكر فيه ديبالا بجدية وليس كما فعل مع المان يو كون مدرب السبيرز ارجنتيني وهو ماوريسيو بوتشيتنو ويقال انه اتصل بديبالا شخصيا ناهيك عن ان توتنهام سيشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل وليس في الدوري الاوروبي كمان يونايتد.

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