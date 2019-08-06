ارسنال يتفق مع روغاني مدافع يوفنتوس

وافق نادي ​ارسنال​ الانكليزي على مطالب مدافع نادي ​يوفنتوس​ دانيلي ​روغاني​ ويبقى فقط توقيع العقود. ووفقا للاخبار القادمة من ايطاليا فان اللاعب ايضا وافق على الانتقال الى ارسنال لايجاد وقت لعب اكثر.

يوفنتوس من ناحيته طالب ان يكون عقد انتقال اللاعب الى ارسنال على سبيل الاعارة مع الزامية الشراء في نهاية الموسم بما يقارب ال 40 مليون يورو.

يذكر ان الدولي الايطالي يفتقد لوقت اللعب مع السيدة العجوز خصوصا مع قدوم الهولندي دي ليخت والتركي ديميرال لذا وجد في ارسنال وقت لعب اكثر وفضل الانتقال اليهم.