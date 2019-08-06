بالفيديو.. الهلال يقسو على الأهلي برباعية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

فاز فريق الهلال على نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

الأهلي بدأ اللقاء بقوة هجومية، وسريعا وتحديدا بالدقيقة السادسة ما أحرز عمر السومة هدف أصحاب الأرض الأول بعد تمريرة رائعة من عبد الفتاح عسيري.

تعادل جوميز مهاجم الهلال برأسية قوية سكنت شباك الأهلي، بعد صناعة رائعة من كاريلو، وذلك بالدقيقة 15.

وبالدقيقة 39، سجل تفاريس الهدف الثاني للأهلي، بعد صناعة رائعة من عسيري لينتهي الشوط بتلك النتيجة.

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مع بداية الشوط الثاني، كان الأهلي أقرب لإحراز الهدف الثالث بتسديدة قوية من جانب تافاريس ولكن حارس الهلال نجح في التصدي لها ليستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبالدقيقة 48، ارتكب محمد العويس حارس الأهلي خطأ قاتل بعدما فشل في التعامل مع عرضية بشكل صحيح، لتأتي الكرة إلى جوميز الذي يسدد بقوة في الشباك معلنا إحراز هدف التعادل.

وفي الدقيقة 65، أرسل جيوفينكو تمريرة رائعة لجوميز الذي راوغ مدافعي الأهلي وأسكن الكرة في الشباك ليسجل مهاجم الهلال الملقب بالأسد، الهدف الثالث له ولفريقه في اللقاء.

واختتم عبد الله الحافظ أهداف الهلال في الدقيقة 81، بعد دربكة دفاعية في الأهلي استغلها وسدد الكرة بقوة لتسكن الشباك لينتهي اللقاء بتلك النتيجة ويقترب الزعيم بشدة من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.