ليفربول يعلن إعارة لاعبه إلى بورنموث

أعلن نادي ليفربول، رسميا مساء اليوم الثلاثاء، إعارة لاعبه هاري ويلسون، إلى نادي بورنموث لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وأوضح الموقع الرسمي للريدز، أن الدولي الويلزي سيقضي موسم 2019-2020 معارًا مع بورنموث، لاكتساب مزيد من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة إيدي هاو، مدرب الأخير.

وأضاف، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، قد قضى فترة إعارة جيدة في هال سيتي في النصف الثاني من 2017-18، قبل أن يسجل 18 هدفًا في 49 مباراة في جميع المسابقات لمساعدة ديربي كاونتي في الوصول إلى نهائي المباراة في الدرجة الثانية لكرة القدم في الموسم الماضي.

ووقع ويلسون، خريج أكاديمة ليفربول عقدًا جديدًا طويل الأجل مع بطل أوروبا في يوليو 2018، وشارك في جميع المباريات السبعة الأخيرة هذا الصيف بقميص الريدز، وسجل في شباك بوروسيا دورتموند، وأولمبيك ليون.

وخسر ليفربول لقب الدرع الخيرية " كأس السوبر الإنجليزي " أمام نظيره مانشستر سيتي، يوم الاحد الماضي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي".