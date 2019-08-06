جوميز: العمل الجماعي وراء هاتريك مباراة الأهلي

تحدث بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، عن الفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

قال جوميز إن مصلحة الفريق أهم من كل شئ سواء سجل أهداف أو لم يسجل، مشددا على أن الهاتريك الذي سجله اليوم ينم عن العمل الجماعي للفريق ككل.

أضاف: "أفكر فقط بالتسجيل والفوز هذا الأمر ليس سهلا ولكن مصلحة الفريق لدي أولوية وأهم من كل شئ".

واختتم: "التأهل لم يحسم حتى الآن تنتظرنا مباراة أخرى في ملعبنا، نحاول قدر الإمكان تطبيق الفلسفة التي يريد تقديمها المدرب رازفان".