توتنهام يسعى خلف هدف آرسنال

تدخل نادي توتنهام من أجل خطف إحدى الصفقات المهمة التي يسعى نادي آرسنال لإتمامها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، اتصل بكوتينيو، وعرض عليه الانضمام إلى سبيرز.
وانتشرت تقارير عدة تفيد بأن آرسنال بات قريبا من التعاقد مع كوتينيو، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.
وبحسب "سكاي"، فإن توتنهام يعتبر الأوفر حظا للتعاقد مع كوتينيو، وبنفس شروط آرسنال، في ظل العلاقة الممتازة التي تجمع اللاعب بالمدرب الأرجنتيني.
ولعب كوتينيو لمدة 6 أشهر من قبل تحت قيادة بوكيتينو في إسبانيول، عندما أعاره فريقه السابق إنتر ميلان للنادي الكتالوني، حيث سجل 5 أهداف في 16 مباراة.
ويصر توتنهام على التعاقد مع كوتينيو، في ظل تمسك مانشستر يونايتد بضم كريستيان إريكسن، وتعقد صفقة انضمام جيوفاني لو سيلسو.
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