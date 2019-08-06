شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية الهلال تُغرق الأهلي في ذهاب ثمن نهائي «أبطال آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أحرز المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز 3 أهداف، كانت كفيلة بترجيح كفة فريقه الهلال في مواجهته أمام الأهلي في المواجهة التي شهدها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) ضمن الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت زرقاء برباعية هلالية مقابل هدفين.

فالفريق الهلال حول تأخره مرتين إلى فوز 4-2 اليوم (الثلاثاء)، إذ تقدم الأهلي مرتين بواسطة السوري عمر السومة (6) ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (39) ولكن الهلال سجل رباعية حملت تواقيع غوميس (16 و48 و65) وعبدالله الحافظ (81).

وبهذا الفوز خطا الهلال خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي قبل مباراة الإياب التي يستضيفها في 13 أغسطس الجاري.

ورغم البداية الحذرة إلا أن الأهلي افتتح التسجيل في وقت مبكر عندما توغل عبدالفتاح عسيري بكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يلعبها للسومة الذي عالجها قوية على يمين عبدالله المعيوف (6).

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وبعد هذا الهدف اندفع الهلال للهجوم ونجح في تعديل النتيجة إثر كرة عرضية لعبها الفرنسي غوميز داخل الشباك (16).

وتقدم الأهلي مجددا من هجمة مرتدة حيث انطلق تفاريس بكرة من منتصف الملعب قبل أن يسددها على يسار عبدالله المعيوف (39).

وأدرك الهلال التعادل مجددا عندما فشل محمد العويس في إبعاد كرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو لتجد غوميز الذي صوبها قوية داخل المرمى (48).

ولاحت فرصة للهلال لإضافة هدف ثالث ولكن كرة سالم الدوسري اعتلت العارضة (52) أتبعه جيوفينكو بكرة مماثلة (55).

ومن كرة عرضية، كاد الأهلي أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا تدخل الدفاع الذي حول رأسية عمر السومة للركنية (63) قبل أن تتحول الهجمة للهلال ويخطف غوميز الكرة من أمام البديل يزيد البكر ويلعبها على يمين محمد العويس (65).

واحتسبت ركلة ركنية للهلال فشل دفاع الأهلي في تشتيتها لتجد عبدالله الحافظ المتربص أمام المرمى فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (81).