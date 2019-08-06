شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الرياضة»: تهيئة مداخل ومخارج استاد الملك فهد لسهولة وصول الجماهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانا حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله لعدد من الجماهير الرياضية أثناء وصولها إلى استاد الملك فهد الدولي قبل مواجهة النصر والوحدة الإماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا.

وقالت الهيئة في بيانها: إشارة إلى المقطع المتداول لعدد من الجماهير الرياضية أثناء وصولها لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض قبل مباراة النصر والوحدة الإماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا، وما ظهر من صعوبات في الوصول لبوابات الملعب الرئيسية خارج استاد الملك فهد الدولي، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأعمال في المنطقة المحيطة طوال الفترة الماضية، وحتى قبل أسبوع من موعد المباراة تم التأكيد على ضرورة تهيئة مداخل ومخارج الملعب من قبل الجهات نفسها والتنبيه على ذلك بصورة متكررة.

وعليه فقد وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشؤون الفنية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التشغيل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بهذه المشاريع، تتضمن التنسيق والاجتماع مع مسؤوليها، كما وجه بسرعة اتخاذ ما يلزم لتهيئة مداخل ومخارج الاستاد لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة في هذا الملعب أو الملاعب الأخرى.