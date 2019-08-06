إيميليانو.. دب رشيق يسكت منتقديه بالنجومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

قبل أن يظهر الاتحاد رسميا في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتحديدا في مباراته أمس الأول أمام ذوب آهن الإيراني على ملعب زعبيل بدبي ضمن الذهاب، والتي كسبها 2-1، قوبلت اختيارات المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا للعناصر الأجنبية الأربعة التي رفع بها في قائمة الفريق (كارلسو فيلانويفا، ولويس خيمينيز، وإيميليانو فيتشيو، ورومارينيو)، بانتقادات واسعة من جماهير النادي وعدد من النقاد والمتابعين، وبقيت أعمار بعض هذه العناصر محل سخرية الجماهير، وحملت سييرا اختيار هؤلاء اللاعبين، إلا أن نتيجة وأداء الفريق وتحديدا الأجانب، أسكتت الكثيرين، خاصة الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو، فبعد أن بدا بوزن زائد (نحو 88 كجم)، قدم أداء بطوليا حصل خلاله على نجومية المباراة أمام ذوب آهن وبالأرقام.

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فيما لعب التشيلي كارلوس فيلانويفا واحدة من أفضل مبارياته، وبرع في توزيع وتنويع الكرات ومد الهجوم. أمام خيمينيز فقد افتتح التسجيل للفريق، فيما أدى رومارينيو مباراة جيدة رغم إضاعة فرصة مواجهة للمرمى.

وقطع الاتحاد بهذا الفوز نصف المشوار نحو التأهل لدور الثمانية، بعد أن تمكن من تحقيق فوز مهم قبل مباراة الإياب المقررة في 12 أغسطس الحالي بالدوحة.

أرقام توجت فيتشيو بالنجومية

لمس الكرة 102 مرة

مرر 82 تمريرة بنسبة نجاح 89.1 %

مرر 4 كرات طويلة صحيحة

راوغ الخصم 3 مرات جميعها ناجحة

كسب 5مواجهات مباشرة من أصل 6