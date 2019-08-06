أخطاء الكويت دافع الأخضر لتجاوز البحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تمام الساعة الـ7:30 مساء اليوم نظيره البحريني على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الثانية ببطولة اتحاد غرب آسيا المقامة حاليا في العراق، حيث يهدف المدير الفني للأخضر، الوطني يوسف عنبر لتحقيق فوز يعوض به الخسارة التي تعرض لها في المباراة الأولى أمام المنتخب الكويتي الأحد الماضي بنتيجة 1-2، خاصة بعد أن عالج أخطاء المباراة الأولى في التدريبات، إلا أن المنتخب البحريني يسعى أيضا لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه في المباراة الأولى على نظيره الأردني بالفوز عليه 1-0.

من المنتظر أن يجري يوسف عنبر تعديلات على التشكيلة التي خاض بها مباراة الكويت من خلال الدفع بأسماء جديدة مع تثبيت التي أثبتت فاعليتها.

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ويتوقع أن يكون من بين المشاركين اليوم، المهاجم هارون كمارا بعد عودته مجددا للمعسكر، نتيجة استبعاده من المشاركة مع فريقه الاتحاد أمام ذوب آهن الإيراني في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ويعي المنتخب البحريني الذي يسعى للوصول إلى النقطة السادسة، أن الأخضر سيبحث عن تحقيق الفوز، لذلك ينتظر أن يبدأ بطريقة لعب مختلفة عن التي كان عليها أمام الأردن، حيث سيكون متحفظا في الناحية الهجومية بعض الشيء، فيما سيكشف الأخضر عن نواياه الهجومية مبكرا.

ويتصدر المجموعة المنتخب الكويتي بفارق هدف عن المنتخب البحريني الثاني، فيما يحتل الأخضر المركز الثالث بفارق هدف عن الأردني الأخير.