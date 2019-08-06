هزائم سلوفينيا تسرب القلق للاتفاقيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

عادت إلى الدمام فجر أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بعد اختتام المعسكر الإعدادي بسلوفينيا استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، والذي استمر نحو 20 يوما.

وسيواصل الفريق إعداده في مقره بالدمام لحين مواجهته الافتتاحيه بدوري المحترفين أمام الوحدة في 24 أغسطس الحالي.

الوديات

سربت نتائج المباريات التجريبية خلال المعسكر الخوف وسط أنصار الفريق قبل انطلاقة الموسم، خاصة في مركز الدفاع، حيث تلقى الفريق ثلاث هزائم، فيما فاز في مباراة واحدة جاءت أمام العين الإماراتي.

إنهاء ملف الأجانب

سعت إدارة الاتفاق ولا تزال لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب بعد تسلمها التقرير الفني من المدرب الوطني خالد العطوي بنهاية المعسكر الإعدادي، حيث تواصل مفاوضاتها للتعاقد مع مهاجم أحنبي بعد أن اقتربت من التوقيع مع لاعب منتخب ساحل العاج، الطرف الأيسر ماكس جراديل، فيما أتمت التعاقد مع اللاعبين المحليين صالح العمري وماجد النجراني.

أرياس انتظار

تخلصت الإدارة من لاعب الفريق الأوروجوياني برايان أليمان بإعادته إلى ناديه السابق خمناسيا الأرجنتيني، بينما ما زال مصير المدافع الأوروجوياني رامون أرياس عالقا، إذ تحاول إدارة النادي تسويقه بعد إبعاده عن المشاركة في معسكر سلوفينيا وانتظامه في تدريبات خاصة في النادي طوال الفترة الماضية، في حين ستعمل الإدارة أيضا لتسويق التونسي فخرالدين بن يوسف الذي لم يجد القبول من قبل الجهاز الفني رغم مشاركته بالمعسكر الخارجي.

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نتائج تجارب الفريق

خسرمن بارادو الجزائري 1-3

خسرقاسم باشا التركي 0-4

خسر تريغلاف كران السلوفيني 2-6

فاز على العين الإماراتي 2-0

أجانب الفريق الحاليون

الجزائري رايس أمبولحي (حارس مرمى)

التونسي أسامة حدادي (ظهير أيسر)

سيدريك يامبيري (مدافع)من أفريقيا الوسطى

السلوفيني فيليب كيش (محور)