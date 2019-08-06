لاتسيو يكشف جاهزية الشباب للموسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه لاتسيو الإيطالي في تمام الساعة الـ 11 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في ختام معسكره الحالي المقام بمنطقة هارزفينكل بألمانيا استعدادا للموسم الجديد.

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ويقيم لاتسيو حاليا في الفندق نفسه الذي تقيم به بعثة الشباب في ألمانيا، حيث يستعد للموسم الإيطالي بمعسكر في هارزفينكل أيضا.

وكان الشباب دشن معسكر (بوابة الشرق) في 20 يوليو الماضي بمشاركة الأسماء الجديدة التي انتدبتها إدارة النادي لتدعيم الفريق، من بينها مهاجم النصر السابق محمد السهلاوي الذي انضم للمعسكر بعد التوقيع معه رسميا.

وحرص المدير الفني، الأرجنتيني خورخي ألميرون خلال المعسكر على مواصلة التدريبات في الفترتين الصباحية والمسائية، على أن تخصص التدريبات الصباحية لتدريبات بناء الأجسام والعضلات في الصالات والمسابح، فيما خصص تدريبات الفترة المسائية لتطبيق بعض الجمل التكتيكية في الملعب وسط مشاركة فاعلة من جميع اللاعبين.