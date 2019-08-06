فتق يجبر الشهري على الجراحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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خضع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صالح الشهري أمس إلى عملية جراحية في ألمانيا، وصفها النادي في حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بالناجحة. وأبان النادي أن عملية (الفتق) جرت في أحد المراكز الطبية في ألمانيا وتكللت بالنجاح.
على صعيد آخر، وصل إلى مدينة بريدة أمس المدرب التشيكي بيتر ميكولاندا، وذلك لتولي مهمة تدريب فئة الناشئين بالنادي.
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