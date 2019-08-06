شكرا لقرائتكم محمد صلاح يكشف كواليس وأسباب رحيله عن قيادة إف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد صلاح المدير الفنى السابق لأف سى مصر، كواليس رحيله عن قيادة الفريق بعدما نجح فى الصعود معه لأول مرة فى تاريخ النادى من القسم الثانى لدورى الأضواء والشهرة . وقال صلاح فى تصريحات خاصة أن الدعم المادى المحدود وفشل الإدارة فى إبرام صفقات جيدة جعلته يشعر بالقلق من المستوى الفنى للفريق فى العام المقبل وأن ذلك لن يرضى طموحه فى ظل رغبته فى العودة للتدريب بالأضواء بشكل مختلف . Advertisements وكشف المدير الفنى الأسبق للزمالك أنه فضل الرحيل وترك المجال لأحد المدربين الاخرين احتراما لتاريخه خاصة وأنه يرفض التدريب بدون هدف معين . كان محمد صلاح قد رحل عن تدريب اف سى مصر وتعاقدت الإدارة مع أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق كمديرا فنيا للفريق يعاونه كل من محمد صلاح وأحمد عبد المقصود ووليد إبراهيم مدربا لحراس المرمى

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