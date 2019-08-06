شكرا لقرائتكم الزمالك يستفسر من "كاف" عن أسباب غرامة نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستفسر مسئولو نادى الزمالك، من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن العقوبة التى فرضها الأخير بتغريم الأبيض 22.5 ألف دولار بسبب استخدام الجماهير الليزر والألعاب النارية بجانب إلقاء زجاجات مياه داخل أرض الملعب، فى نهائى الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربى.

وتوج الزمالك بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى الإياب ببرج العرب، وحسم اللقاء بركلات الترجيح.

وكشف مصدر بالزمالك، إن تلك العقوبة لا يجوز الطعن عليها خاصة وإنها صادرة من لجنة الانضباط، إلا أن المسئولون يسعون للاستفسار عن الأحداث التى أدت لفرض تلك العقوبة.

فى الوقت نفسه تعرض نهضة بركان لعقوبات أكثر قسوة من الزمالك عن مباراة الذهاب التى أقيمت فى المغرب ووصلت إلى 62.5 ألف دولار بسبب تصرفات الجماهير والمسئولين واللاعبين وجاءت العقوبات كالتالى..

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غرامة 22.5 ألف دولار بسبب استخدام الجماهير الليزر والألعاب النارية وإلقاء الصواريخ داخل أرضية الملعب.

إيقاف اللاعب عمر النمساوى 4 مباريات وتغريم النادى 10 آلاف دولار لتصرفاته غير الرياضية تجاه طاقم التحكيم عقب مباراة الإياب.

غرامة 30 ألف دولار بسبب تصرفات مسئولى النادى ضد حكم المباراة عقب خسارة اللقب.

كما قررت اللجنة تغريم الوداد المغربى 15 ألف دولار بسبب تصريفات جماهيره فى مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، ونفس العقوبة ضد الترجى التونسى بسبب جماهيره أيضًا فى مباراة الذهاب بالمغرب.