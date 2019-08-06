شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفادت مصادر مطلعة ، أن عمرو الجناينى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، هو أقرب المرحين لتولى رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خلفا للمجلس المستقيل، وحتى يتم اجراء انتخابات واختيار مجلس إدارة جديد.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الجناينى رحب بقبول المهمة وتولى رئاسة اتحاد الكرة بالتعيين، بعدما تلقى اتصالات من مسئولين لمناقشته فى الأمر، لكنه أرجأ فتح الأمر لحين وضوح الموقف أكثر بعد زيارة وفد الفيفا إلى مصر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وافق على تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية ، بعد أن شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع فيفا عن طريق اللجنة الأولمبية الدولية للحصول علي صك تعيين لجنة مؤقتة لادارة الجبلاية بما يجنبنا أمر التدخل الحكومي وبالفعل تم الحصول علي الموافقة المبدئية وجاري اعتماد الأسماء المرشحة من جانب الفيفا، والتي يراعي فيها كافة التخصصات وثيقة الصلة بكرة القدم.

وعلى صعيد العضوية يبقى أهم الأسماء المرشحة ، حسام غالى قائد الأهلى السابق، أحمد عبد الله نجم الزمالك السابق، سحر عبد الحق، والرابع لاعب أهلاوى عمل فى تنظيم بطولة أفريقيا.