شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستأنف تدريباته ضمن برنامج اعداد الفريق لمنافسات الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية الفرعى ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

كان لاعبو الدراويش قد حصلوا على راحة قصيرة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الودى على بورفؤاد بهدف من توقيع الوافد الجديد خليل نيمار.

ويستعد الفريق لملاقاة اهلى بنى غازى الليبى بكأس محمد السادس “البطولة العربية” للاندية الأبطال والدورى المحلى فى نسخته الجديدة بداية من الشهر المقبل

Advertisements

وركز الجهاز الفني على التدريب بشكل خاص على الكرات العرضية وكيفية التعامل مع الخصم حال وجود ضغط مبكر ، كما شهدت الفقرة تقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ لعمل تقسيمة بطول الملعب بحارسي مرمى.

وجاء أغلب المران عبارة عن تدريبات خططية بالكرة وقام محمود جابر المدير الفنى بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة.

فيما خاض باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى الدولى تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الفريق مساء اليوم ، وعقب قيامه بالجرى حول الملعب ، استكمل برنامجه العلاجى تحت إشراف الجهاز الطبى