شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم المتحدة 3/0 في الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق الزمالك بنتيجة 3/0 على المتحدة أحد فرق دورى الشركات، فى الشوط الأول من المباراة الودية المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة.

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وسجل كريم بامبو الهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 10 من متابعة لعرضية حازم إمام لينفرد ويضعها في المرمي، كما أحرز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12 المغربي اشرف بن شرقي بعدما انفرد محمد عنتر بمرمي المنافس ولكنه فضل تمريرها لبن شرقي الذى وضعها في المرمي الخالي، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 36 من عرضية حازم إمام ليضعها برأسه فى المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بترو سبورت.