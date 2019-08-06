شكرا لقرائتكم مجلس الإسماعيلى يعتمد تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد.... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجاء التشكيل على النحو التالى : جدة - عمرو شويل اعتمد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد.

-المشرفون على فرق الجمهورية .. -طارق زين .. رئيسا لقطاع الناشئين عادل أبوجريشة .. المشرف العام على فريقى 99 ،2001 بشير عبد الصمد .. المشرف العام على فريق 2003 سيد الحداد .. المشرف العام على فريق 2004-2005 -سيد توفيق .. المشرف العام على مدربى حراس مرمى القطاع العسقلانى شعيب .. المشرف العام على الاحمال البدنية

الجهاز الطبى -محمد صلاح “فوكس” .. مدرب أحمال – “ناجى إبراهيم” .. رئيس الجهاز – “عمرو رشاد” .. دكتور عظام الجهاز الإدارى -محمد محمود .. مدير إدارى -أحمد عبد العال .. إدارى -مصطفى جودة .. شئون لاعبين -محمود حسان .. شئون لاعبين فريق 99 -اسلام كاظم .. مدرب -غريب فتحى .. مدرب -أحمد عبده .. مدرب حراس مرمى -محمد مجدى .. اخصائى تأهيل -محمد سيد صالح .. إدارى فريق 2001 -محمد عبد المجيد .. مدير فنى Advertisements -أيمن كمال .. مدرب -أدم فؤاد .. مدرب حراس مرمى -حازم عليان .. اخصائى تأهيل -محمد فهمى .. إدارى فريق 2002 -محمد حسيب .. مدير فنى -على جمعة .. مدرب -أحمد عبد المنعم .. مدرب حراس مرمى – باسم فتحى .. اخصائى تأهيل -محمد نجيب .. ادارى فريق 2004 -محمد رشدى .. مدير فنى -مصطفى رضا .. مدرب -محمد منصور .. مدرب حراس مرمى -مصطفى اسماعيل .. اخصائى تأهيل -محمد محمود شمس .. إدارى فريق 2005 – رضا صديق .. مدير فنى -احمد مرعى .. مدرب -على وهبة .. مدرب -أحمد فاروق .. مدرب حراس مرمى -محمد حسن .. اخصائى تأهيل -محمد ابراهيم … ادارى

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