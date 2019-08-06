شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على 5 أسماء لقيادة منتخب مصر خلفا لأجيري .. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الإستقرار على 5 أسماء لاختيار من بينهم المدير الفني لمنتخب مصر القادم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف فى البطولة التى استضافتها مصر.

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تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الأسماء النهائية هى إيهاب جلال و حسام البدري و طلعت يوسف و حسن شحاته و حسام حسن.

أضاف مسئولو الجبلاية أنه سيتم تحديد اسم المدير الفني للمنتخب عقب إجازة عيد الأضحي فى ظل استعداد المنتخب لمعسكر سبتمبر و الإستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون و 2022 .