شكرا لقرائتكم تدريبات خاصة لعبد الشافي وإسلام جابر على هامش ودية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبا فريق الزمالك تدريبات خاصة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق الأبيض أمام المتحدة للإسكان اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي. جاء ذلك في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين من قبل الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى المدير الفني، حيث يستعد الزمالك لمواجهة بطل الصومال في ذهاب الدور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل، على استاد بترو سوبرت. وضم تشكيل الزمالك فى مواجهة المتحدة كلاً من.. محمد عواد في حراسة المرمى Advertisements في الدفاع: محمود حمدي الونش وخالد مصطفى مواليد 99 وحازم إمام وعبد الله جمعة في الوسط: محمود عبد العزيز وكريم بامبو ويوسف أوباما ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي في الهجوم: عمر السعيد ودفع طارق يحيى بثلاثة لاعبين من الصفقات الجديدة للمشاركة فى ودية المتحدة من بداية المباراة، وهي المغربى أشرف بن شرقى، ومحمد عواد، وكريم بامبو.

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