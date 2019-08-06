شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك للشوط الثاني في لقاءه بـ "المتحدة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دفع طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل جديد في الشوط الثانى لمباراة المتحدة الودية التى تقام حاليًا على ملعب النادي بميت عقبة بعدما أنهى الأبيض الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة سجلها كريم بامبو وأشرف بن شرقي وعمر السعيد. حيث أشرك يحيى كلا من: محمد ابوجبل في حراسة المرمى. وفي الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد زكي وفي الوسط: محمد حسن ومحمد اوناجم و شيكابالا وايمن حفني وفي الهجوم: خالد بوطيب ومصطفي محمد Advertisements وشارك فى الشوط الأول تشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى في الدفاع: محمود حمدي الونش وخالد مصطفى مواليد 99 وحازم إمام وعبد الله جمعة في الوسط: محمود عبد العزيز وكريم بامبو ويوسف أوباما ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي في الهجوم: عمر السعيد ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل، على استاد بترو سبورت.

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