أبها يتعاقد مع المدافع المغربي عطوشي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة أبها الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي يوم الثلاثاء مع المدافع المغربي أمين عطوشي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2020-2021. وأمضى عطوشي (27 عاماً) جل مسيرته الرياضية مع نادي الوداد البيضاوي المغربي وتحديداً منذ 2011 وحتى 2018، وفاز معه بلقب الدوري المغربي بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا 2017. وانتقل عطوشي إلى نادي الظفرة الإماراتي الموسم الماضي، وخاض معه 22 مباراة في الدوري الإماراتي.

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