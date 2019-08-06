قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي واطلع برة

الموجز أعلنت قناة "أون سبورت" إذاعة مباراة الأهلي واطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا (2019-2020). ويستضيف الأهلي فريق اطلع برة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسظ حضور 10 آلاف متفرج، على أن...

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