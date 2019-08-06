لوكاكو منتظرا رحيلا عن يونايتد... تدرب مع أندرلخت

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شارك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لليوم الثاني تواليا، في تمارين فريق نشأته أندرلخت، وغاب عن تدريبات فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي في ظل حديث عن رحيل محتمل له عن صفوفه الى إيطاليا، بحسب تقارير صحافية الثلاثاء.

ونشرت وسائل إعلام بلجيكية صورا للوكاكو بالقميص البنفسجي لأندرلخت الذي سيشرف عليه في الموسم المقبل اللاعب-المدرب فنسان كومباني، القائد السابق لمانشستر سيتي، مشيرة الى أن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما شارك لليوم الثاني تواليا في تمارين الفريق الذي نشأ في صفوفه قبل الانتقال الى الدوري الإنكليزي بدءا من العام 2012.

وأفاد مصدر مقرب من أندرلخت وكالة فرانس برس أن المهاجم الدولي شارك في تمرينين مع ناشئي النادي وليس مع الفريق الأول، قبل أن يغادر. وأوضح "ليس من المقرر أن يشارك في تمارين إضافية"، مضيفا في الوقت عينه "لكنه من أندرلخت، اذا اتصل يمكنه دائما الحضور".

وأشارت وسائل إعلام إنكليزية الى أن مشاركة لوكاكو الإثنين لم تثر الاستغراب لكونها أتت في يوم إجازة لفريقه، لكن غيابه عن تمارين يونايتد الثلاثاء زاد من علامات الاستفهام حول علاقته بفريقه الحالي.

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وأفادت وكالة "برس أسوسييشن" الإنكليزية أن مانشستر يونايتد رفض التعليق على مسألة تمارين لوكاكو مع النادي البلجيكي.

وشكل لوكاكو مدار تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن انتقال الى إيطاليا بعد موسمين أمضاهما مع "الشياطين الحمر"، في أعقاب انتقاله من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني في صيف 2017، في صفقة قياسية في حينه بين ناديين إنكليزيين.

ويتركز الاهتمام بلوكاكو على وجه الخصوص من قبل إنتر ميلان الذي أكد مدربه أنطونيو كونتي الأحد أن الفريق يواصل "العمل على الموضوع (التعاقد مع لوكاكو) بأفضل طريقة ممكنة"، مضيفا "أعرف أن ثمة ثغرات يجب سدها، لكن في هذا الوقت أنا متفائل جدا بأن ذلك سيحصل".

كما ورد اسم لوكاكو ضمن صفقة محتملة تشمل رحيله الى يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، مقابل قدوم الأرجنتيني باولو ديبالا من نادي "السيدة العجوز" الى "الشياطين الحمر". لكن التقارير الصحافية في الأيام الماضية أفادت أن النادي الإنكليزي طوى صفحة احتمال التعاقد مع الأرجنتيني بسبب مطالب مبالغ بها لجهة الراتب ومن وكيل أعماله.