نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا

نتيجة مباراة الهلال والأهلي ، حيث يشهد ملعب الجوهرة المشعة واحدة من المباريات المثيرة والقوية بين إثنين من كبار كرة القدم السعودية، وذلك عندما يلتقي الهلال والأهلي في إطار مباريات ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها الجماهير السعودية في كل مكان، ويتوقع الجميع أن تكون المباراة غاية في الإثارة والمتعة.

مباراة الهلال والأهلي

من المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2019 في ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا في تمام الساعة 18:40 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 19:40 بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الهلال ضد أهلي جدة، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي أن سبورت الثانية بتعليق سوار الذهب، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جعفلي – جانج هيون سون.

خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميس.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمي : محمد العويس

الدفاع : حسين عبدالغني – محمد خبراني – محمد ال فتيل – يزيد البكر

الوسط : سلمان المؤشر – نوح الموسي – جوزيف دي سوزا – دانييل أليكسيتش.

الهجوم : دجانيني – عمر السومه

نتيجة مباراة الهلال والأهلي