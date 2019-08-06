نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا

نتيجة مباراة الهلال والأهلي ، حيث يشهد ملعب الجوهرة المشعة واحدة من المباريات المثيرة والقوية بين إثنين من كبار كرة القدم السعودية، وذلك عندما يلتقي الهلال والأهلي في إطار مباريات ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها الجماهير السعودية في كل مكان، ويتوقع الجميع أن تكون المباراة غاية في الإثارة والمتعة.
مباراة الهلال والأهلي
من المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2019 في ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا في تمام الساعة 18:40 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 19:40 بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الهلال ضد أهلي جدة، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي أن سبورت الثانية بتعليق سوار الذهب، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.
تشكيل الهلال اليوم
- حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.
- خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جعفلي – جانج هيون سون.
- خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو.
- خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميس.
تشكيل الأهلي اليوم
- حراسة المرمي : محمد العويس
- الدفاع : حسين عبدالغني – محمد خبراني – محمد ال فتيل – يزيد البكر
- الوسط : سلمان المؤشر – نوح الموسي – جوزيف دي سوزا – دانييل أليكسيتش.
- الهجوم : دجانيني – عمر السومه
نتيجة مباراة الهلال والأهلي
- دقائق قليلة وتبدأ أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.
- نزول الفريقين إلي أرض الملعب لإجراء عمليات الاحماء الأخيرة قبل بداية اللقاء وتشجيع كبير من الجماهير الحاضرة.
- بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الهلال والأهلي السعودي.
- الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الاول عن طريق عمر السومة، وتصبح نتيجة مباراة الهلال والأهلي الآن هي تقدم الراقي بهدف دون رد.
- سيطرة كبيرة من الهلال على مجريات اللقاء في محاولة لتسجيل هدف التعادل.
- هدف التعادل للهلال في الدقيقة 15 من زمن المباراة عن طريق جوميز، وتصبح النتيجة هي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
- مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول، والتعدل الإيجابي هو نتيجة مباراة الهلال والأهلي حتى الآن.
- الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 39 عن طريق دجانيني، وتصبح النتيجة 2-1 للأهلي، والشوط الأول يقترب من النهاية.
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في شوط قوي ومثير من جانب الفريقين.
- بداية الشوط الثاني.
- جوميز يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 48، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة الهلال والأهلي الآن هي التعادل بهدف لكل فريق.
- جوميز يسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 65، وتصبح النتيجة 3-2 للهلال.
- عبدالله الحافظ يسجل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 81 من زمن المباراة.
- نهاية المباراة بفوز الهلال على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.