موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين اليوم الأربعاء 7 / 8 / 2019 غرب اسيا

موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين اليوم، يأمل الأخضر في تحقيق الفوز أمام منتخب البحرين، قد تكون المباراة صعبة للطرف الأول، بعد أن خسر أمام الكويت هدفين نظيفين، بينما فازت البحرين ضد الأردن مقابل هدف في المباراة الماضية، ولا يوجد مفر إلا النصر من أجل التأهل إلى النهائي والحصول على لقب اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها العراق حتى 14 أغسطس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

وقام المدير الفني لمنتخب السعودية بإحداث تغيير في تشكيل الفريق في مباراة البحرين والسعودية ضمن المجموعة الثانية من بطولة غرب اسيا 2019، والتي تريد الدولة المستضيفة أن تثبت حسن التنظيم والإدارة ومدى مناسبة الملاعب لأداء المبارايت الدولية عليها، وهذا ما شاهدناه بالفعل على ملعب فرانسو حريري.

توقيت مباراة السعودية والبحرين في تمام السابعة والنصف بتوقيت العراق والسعودية والبحرين – السادسة والنصف بتوقيت مصر – الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت ضمن بطولة اتحاد غرب اسيا قناة الأردنية الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن والكويت اليوم الأربعاء 7-8-2019 بطولة اتحاد غرب آسيا

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تشكيل السعودية: