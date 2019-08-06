في انطلاقة الموسم: الهلال يفوز برباعية على الأهلي ومهرجان أهداف في لقاء كلاسيكو سعودي

تترقب جماهير الهلال اليوم انطلاقة فريقها للموسم الجديد والتي تبدأ بلقاء ناري عصيب أمام مواطنه أهلي جدة حيث يحل الزعيم ضيفا على استاد الجوهرة المشعة في لقاء الذهاب لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وتأمل جماهير الهلال في أن تكون البداية موفقة لتعويض موسم غاب فيه الهلال عن بطولتي الدوري والكأس.

مباراة الاهلي والهلال

وكان موقع مكاني المخصص لحجز وشراء التذاكر الالكترونية قد أعلن أمس نفاذ التذاكر الموحدة الخاصة بهذا اللقاء مما يدل على رغبة الجميع في التواجد لمساندة فريقه والاستمتاع بكلاسيكو سعودي منتظر، وأكد المدير الفني للهلال “رازفان لوشيسكو” أن معسكر الفريق في النسما كان ناجحا واستطاع من خلاله معرفة لاعبيه.

الهلال والاهلي

وامتدح المدرب لاعبي الفريق وارادتهم الكبيرة التي لمسها في المعسكر وانصياعهم للتعليمات التي يُلقيها عليهم وتنفيذها، وهو ما يجعله واثقا في أنهم سيلعبون للفوز في لقاء اليوم، وأبرز حزنه على غياب البريك ولكنه أكد أن سياسة بناء فريق لا يتأثر بغياب لاعب واحد هى الطريقة الأفضل لهذه المواقف وهو ما سيقوم بتهيئته.

Advertisements

نتيجة مباراة الاهلي والهلال

وعلى صعيد الأرقام المحببة للكثير فان الفريقين سيدخلان لقائهما الذي يحمل رقم 7 في المنافسات الخارجية، والسيطرة تذهب للهلال برصيد ثلاث انتصارات وتعادلين بينما فاز الأهلي في لقاء وحيد

تشكيل صاحب الديار والملعب الأهلي: العويس، عبد الغني، سعيد المولد، عبد الفتاح عسيري، جوزيف دي سوزا، الخبراني، دانييل ألكسيتش، تفاريس، سلمان المؤشر، آل فتيل، عمر السومة

وتشهد مبارايات الأهلي في البطولة الآسيوية أرقاما ليست بالجيدة فالفريق فاز في 3 مباريات في مقابل مثلها من الهزائم واستقبلت شباكه مثل ما أحرزه لاعبوه وهو 7 أهداف