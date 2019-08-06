الهلال يحسم الموقف: ملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في نصف نهائي دوري أبطال أسيا

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الهلال والأهلي اليوم في دوري أبطال أسيا 2019، حيث يلعب الفريقين اليوم في تمام الساعة 7:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 6:40 مساء بتوقيت مصر، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة الأهلي والهلال اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2019 في نصف نهائي دوري أبطال أسيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم في الشوط الأول والثاني في دوري الأبطال.

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ملخص مباراة الهلال والأهلي

انطلقت المباراة الآن، وسنتابع معكم ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والهلال اليوم الشوط الأول والثاني ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أسيا 2019.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أسيا، وانتهت المباراة بفوز الهلال برباعية قاسية على لاعبي الأهلي السعودي وسجل أهداف الهلال اللاعب جوميس في الدقيقة 15-48-65، فيما سجل اللاعب عبدالله الحافظ هدف الهلال الرابع في الدقيقة 81.

فيما سجل أهداف الأهلي السعودي اليوم اللاعب عمر السومة في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، وذلك قبل أن يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الهلال اللاعب دجانيني في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وتنتهى المباراة بفوز الهلال برباعة.