نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا 2019

نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم، حيث تترقب جميع الجماهير العربية واحدة من أقوي مباريات دور 16 بدوري أبطال آسيا، والتي تجمع بين الهلال والأهلي في مباراة يتوقع الجميع أن تشهد تنافس وإثارة كبيرة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، وحدد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم توقيت مباراة الهلال والأهلي السعودي ضمن مباريات ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة واربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة وسط تواجد جماهيري كبير لمتابعة أحداث المباراة ومساندة كلا الفريقين خلال هذه المواجهة الكبيرة، وستكون مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD2 بتعليق سوار الذهب.

تشهد مباراة الهلال والأهلي حضور جماهيري كبير، حيث نفذت جميع تذاكر المباراة بالكامل، وذلك لمساندة الفريقين خلال هذه المباراة الهامة والقوية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد أهلي جدة بث مباشر بجودة عالية جداً عبر الرابط الذي سنوفره للجميع بسرعات مختلفة تنسب جميع سرعات الأنترنت.

ستضم تشكيلة الهلال اليوم أمام الأهلي كلا من: حراسة المرمي: عبد الله المعيوف، وخط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جعفلي – جانج هيون سون، وفي خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو، أما خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميس.

اما عن تشكيلة الأهلي السعودية اليوم: حراسة المرمي : محمد العويس، وفي الدفاع : حسين عبدالغني – محمد خبراني – محمد ال فتيل – يزيد البكر، وفي الوسط : سلمان المؤشر – نوح الموسي – جوزيف دي سوزا – دانييل أليكسيتش، ويقود خط الهجوم : دجانيني – عمر السومه.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي