تألق الزعيم: الآن نتيجة مباراة الأهلي والهلال اليوم في لقاء ذهاب دور ثمن النهائي وانتظار لقاء العودة...

نتيجة مباراة الاهلي والهلال اليوم، الجماهير السعودية على موعد مع كلاسيكو سعودي خالص بين أهلي جدة والهلال في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وقد تأهل الفريقين من دور المجموعات ليصطدما في مرحلة خروج المغلوب، ويستضيف الأهلي مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بحضور جماهيري كبير.

مباراة الهلال والأهلي

وحرصت الجماهير على حضور المباراة وقد أوشكت تذاكر المباراة على النفاذ بعد أقل من 48 ساعة فقط على إصدارها، وقد منح الاتحاد الآسيوي أحقية الفريق المستضيف في 95% من الحضور الجماهيري، ويتطلع الأهلي لمواصلة تقدمه في البطولة والتأهل لدور الثمانية وكذلك الزعيم يُحاول مصالحة الجماهير وتعويضها عن الموسم الماضي.

مباراة الهلال والأهلي

تنطلق المباراة الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت السعودية والتاسعة إلا ثلث بتوقيت الإمارات، كما سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق سوار الذهب، ويذكر التاريخ تفوق الهلال في المواجهات المباشرة إذ فاز في 43 لقاء مقابل 30 لقاء للأهلي وتعادلا في 24 لقاء آخر.

نتيجة مباراة الأهلي والهلال

وقبل المباراة تحدث المدير الفني الجديد للهلال الذي يبدأ أولى مبارياته الرسمية عن اللقاء مؤكدا نجاح المعسكر الاعدادي الذي استمر لعدة أسابيع في النمسا والرياض في تجهيز اللاعبين ومعرفة تعليماته ووضع حجر بناء التكتيك الخاص به

تشكيل الهلال لمباراة الأهلي شهد تواجد كل من : عبد الله المعيوف، الدوسري، جانغ هيون سو، آل بليهي، الشهراني، كنو، عبد الله عطيف، كاريلو، سالم الدوسري، جيوفينكو، جوميز