هنا نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم في دوري أبطال أسيا 2019| فوز الهلال على الأهلي

نتيجة مباراة الهلال والاهلي في دور ال16 من دوري أبطال أسيا في مرحلة الذهاب، انتهت في مجريات شوط المباراة الأول، بتقدم الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسجل اللاعب عمر السومة هدف الأهلي الأول في الدقيقة السابعة، وفي تمام الدقيقة 15 تمكن جوميز من تعديل نتيجة اللقاء لصالح الهلال، وفي الدقيقة 39 سجل نافيرس هدف الأهلي الثاني، ليتأجل الحسم النهائي إلى مجريات شوط المباراة الثاني.

الذي تمكن من خلاله جوميز من تسجل ثاني أهداف الهلال اليوم في تمام الدقيقة 48، وفي حدود الدقيقة 65 سجل جوميز هدف الشخصي الثالث، وثالث أهداف الهلال اليوم، وفي تمام الدقيقة 84 من اللقاء سجل اللاعب عبد الله الحافظ رابع أهداف الهلال اليوم، لتنتهي نتيجة المباراة بفوز الهلال على الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء كان مثير بين الجانبين.

مباراة الهلال والأهلي حيث تنتظر الجماهير العربية والسعودية موعد مباراة الكلاسيكو السعودي اليوم “مباراة اهلي جدة والهلال” ضمن مباريات الذهاب من دور ال16 من دوري أبطال أسيا 2019 ستجمع الفريقين مساء اليوم على أرضية ستاذ الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

حيث من المنتظر أن تعرف مباراة الهلال والاهلي اليوم تواجد عدد كبير من الجماهير في مدرجات ستاذ الجوهرة المشعة، خصوصا أنه يوجد إقبال كبير على تذاكر من الجماهير التي ترغب في متابعة نتيجة مباراة الكلاسيكو اليوم بين الزعيم وأهلي جدة، مما يزيد من أهمية المباراة بين الفريقين، خصوصا أنها تأتي في بداية الموسم الجديد وفي مباريات دور ال16 من دوري أبطال أسيا 2019.

مباراة الهلال والأهلي اليوم ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة والدقيقة ألأربعين مساءا بتوقيت مصر المحلي، وبتوقيت مكة المكرمة ستنطلق مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم في تمام الساعة 18.40 الذي يصادف الساعة 20.40 ليلا بتوقيت الإمارات المحلي، وذلك عبر قناة bein sports hd 2، وسيتواجد من خلالها في التعليق على المواجهة المعلق سوار الذهب.