نتيجة مباراة الهلال والأهلي السعودي فى دوري أبطال آسيا ، فى ذهاب دور الستة عشر، المباراة سوف تقام بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) فى مدينة جدة، و مباراة العودة بين الفريقين ستقام 14 أغسطس،و الفائز من مباراة الهلال السعودى والأهلي السعودى سوف يلعب في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي السعودي فى دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال والأهلى سوف تبدأ تمام الساعة الثامنة الا ثلث بتوقيت السعودية وقطر والعراق وفلسطين والبحرين والاردن وسوريا والكويت واليمن، تمام الساعة السابعة الا ثلث بتوقيت القاهرة و ليبيا والسودان،.

مباراة الهلال السعودى و الأهلى السعودى

تذاع مباراة الهلال والاهلى على قنوات بى ان سبورت الرياضية، على قناة beIN SPORTS HD 2 ، و سوف يعلق على المباراة اليوم سوار الذهب، وعلى قناة بى أوت كيو الرياضية beoutq sport

فريق الاهلى السعودى متقدم الان بهدف أحرزه عمر السومة

ربع ساعة مرت من أحداث الشوط الاول و النتيجة الان أصبحت تقدم نادى الاهلى السعودى بهدف

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الدقيقة 16 استطاع اللاعب بافيتيمبي جوميس لاعب نادى الهلال احراز هدف التعادل

الدقيقة 28 النتيجة لا تزال التعادل 1/1 بين الهلال السعودى والاهلى السعودى

انتهى الشوط الاول بتقدم الاهلى السعودى بهدفين مقابل هدف واحد

د 84 النتيجة 4/2 للهلال

انتهت المباراة 4/2 لصالح الهلال