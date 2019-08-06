هاتريك جوميز: نتيجة مباراة الهلال والأهلي في ذهاب دور الستة عشر والزعيم يضع قدما في ربع النهائي

تابع نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم في دوري أبطال آسيا، متابعو الكرة الآسيوية والعربية على موعد مع كلاسيكو سعودي يجمع بين الأهلي والهلال في ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري الأبطال، فهى مباراة قمة دائما ما شهدت الكثير من المتعة والندية والتحدي الكبير بين الفريقين في اللقاءات المحلية في الموسم الماضي فماذا ستكون مباراة اليوم بالنكهة القارية في بداية موسم جديد قبل مباراة الاياب الأسبوع القادم.

مباراة الهلال والاهلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت مكة حيث يسبقها قمة محلية قطرية أيضا بين السد والدحيل في صراع حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية، وسيكون النقل التليفزيوني عبر قناتي bein sport HD2 بتعليق سوار الذهب وعبر قناة الكأس السادسة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء تحدث من جانب صاحب الأرض كابتن أهلي جدة اللاعب حسين عبدالغني مؤكدا على عدة أمور كان في طليعتها صعوبة المواجهة على المستوى الفني، وأنهم يتطلعون لاستغلال عامل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع ويحسمون الشوط الأول في جدة قبل العودة للرياض على ملعب الزعيم كما يلقبه أنصاره واكد على استعداد فريقه الجيد من خلال معسكر ومباريات تحضيرية ودية.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي

وسيكون اللاعبون تحت ضغط درجات الحرارة المرتفعة حيث تصل درجة الحرارة في الملعب ل 38 درجة مع ارتفاع حدة الرطوبة وهو ما يؤثر بالسلب على الآداء، وتعتبر مباراة اليوم هى الأولى للفريقين في مواجهة بعضهما البعض آسيويا.

ويسعى الهلال لنتيجة ايجابية بحسب تصريحات مدربه، وأيضا مصالحة جماهيره التي غضبت بعد ضياع الدوري في الأمتار الأخيرة بينما يتسلح الأهلي بدعم جماهيره المحبة