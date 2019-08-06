هاتريك جوميز: نتيجة مباراة الهلال والأهلي في ذهاب دور الستة عشر والزعيم يضع قدما في ربع النهائي

تابع نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم في دوري أبطال آسيا، متابعو الكرة الآسيوية والعربية على موعد مع كلاسيكو سعودي يجمع بين الأهلي والهلال في ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري الأبطال، فهى مباراة قمة دائما ما شهدت الكثير من المتعة والندية والتحدي الكبير بين الفريقين في اللقاءات المحلية في الموسم الماضي فماذا ستكون مباراة اليوم بالنكهة القارية في بداية موسم جديد قبل مباراة الاياب الأسبوع القادم.
مباراة الهلال والاهلي
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت مكة حيث يسبقها قمة محلية قطرية أيضا بين السد والدحيل في صراع حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية، وسيكون النقل التليفزيوني عبر قناتي bein sport HD2 بتعليق سوار الذهب وعبر قناة الكأس السادسة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء تحدث من جانب صاحب الأرض كابتن أهلي جدة اللاعب حسين عبدالغني مؤكدا على عدة أمور كان في طليعتها صعوبة المواجهة على المستوى الفني، وأنهم يتطلعون لاستغلال عامل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع ويحسمون الشوط الأول في جدة قبل العودة للرياض على ملعب الزعيم كما يلقبه أنصاره واكد على استعداد فريقه الجيد من خلال معسكر ومباريات تحضيرية ودية.
نتيجة مباراة الهلال والأهلي
وسيكون اللاعبون تحت ضغط درجات الحرارة المرتفعة حيث تصل درجة الحرارة في الملعب ل 38 درجة مع ارتفاع حدة الرطوبة وهو ما يؤثر بالسلب على الآداء، وتعتبر مباراة اليوم هى الأولى للفريقين في مواجهة بعضهما البعض آسيويا.
ويسعى الهلال لنتيجة ايجابية بحسب تصريحات مدربه، وأيضا مصالحة جماهيره التي غضبت بعد ضياع الدوري في الأمتار الأخيرة بينما يتسلح الأهلي بدعم جماهيره المحبة
- الآن: دخول اللاعبين لملعب الجوهرة المشعة لانطلاقة أحداث الشوط الأول جمهور الهلال في أماكنه المخصصة بالريات الزرقاء وجمهور الأهلي يملأ أركان الملعب
- الدقيقة 5: الهدف الاول للأهلي بعد عرضية يحولها السومة في الشباك
- الدقيقة 9: المساعد يلغي هدف التعادل للهلال بعد وجود تسلل على المهاجم جوميز
- الدقيقة 15: جوميز ورأسية ويسجل التعادل ويحتفل باحتفاله الشهير والمباراة تزداد في الاثارة الآن
- الدقيقة 39: الهدف الثاني للأهلي بعد انطلاقة دجانيني ويسددها في الزاوية اليسرى
- نهاية الشوط الأول
- الدقيقة 48: جوميز يسجل الثاني له ولفريقه
- الدقيقة 65: انطلاقة جوميز ويستغل خطأ المدافع ويسدد في غفلة والكرة في الزاوية اليمنى والهدف الثالث للهلال
- الدقيقة 81: الهلال ينهي القمة بالهدف الرابع عن طريق عبدالله الحافظ
- نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الهلال 4-2 وانتظار لمباراة الاياب