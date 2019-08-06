الهلال يفوز على الأهلي بأربع أهداف لهدفين ويقترب من دور الثمانية بدوري أبطال أسيا

ملخص مباراة الهلال والاهلي اليوم، حيث يلعب كلاً من الهلال ضد اهلي جده السعودي اليوم ، وذلك في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أسيا لكرة القدم، في لقاء منتظر ان يكون حاسم ومهم في مشوار الفريقين في البطولة الأسيوية الأقوى وذلك قبل لقاء العودة الذي سوف يجمع بين الفريقين.

تلعب المباراة اليوم بين الفريقين في تمام الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة و40 بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 القطرية المشفرة بتعليق المعلق الرياضي سوار الدهب على الجوهرة المشعة بمدينة جدة الرياضة، الذي يستضيف الكلاسيكو السعودي بالبطولة الأسيوية.

المباراة ينتظرها كافة جماهير كرة القدم السعودية، ويعول الاهلي خلال تلك المقابلة على الصفقات الجديدة، بعد نهاية موسم مضي كانت مخيبه نوعاً ما لقلعة الكؤوس، ونص الأمر لنادي الهلال الذي بمدير فني جديد يبحث عن مجدي أسيوي غائب منذ أكثر من 20 عاماً، وحالة من الاستقرار تخص اجانب الفريق المشاركين في بطولة دوري أبطال أسيا لكرة القدم.

ملخص مباراة الهلال والاهلي اليوم

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مباراة الهلال والاهلي اليوم تاكد غياب محمد البريك الظهير الأيمن للمنتخب السعودي ونادي الهلال عنها، لتكون ضربة قوية للفريق الهلالي قبل بداية اللقاء المرتقب الليلة.