القنوات الناقلة لمباراة الاردن والكويت اليوم الأربعاء 7-8-2019 بطولة اتحاد غرب آسيا

القنوات الناقلة لمباراة الاردن والكويت، يخوض المنتخب الأدرني جولة شاقة أمام منتخب الكويت اليوم الأربعاء الموافق 7-8-2019 وبالرغم أنه يدرك صعوبة اللقاء، إلا أنه ما زالت متمسك بالأمل صوب تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب فرانسوا حريري ضمن ثاني مواجهة له في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها العراق، يأتي ذلك بعد أن خسر أمام البحرين بهدف دون رد.

مباراة الاردن ضد الكويت

مباراة الادرن اليوم ضمن جدول مباريات غرب اسيا اليوم، إذا خسر المنتخب الأردني في تلك المباراة فإنه لن يتمكن من الوصول إلى حلم النهائي يوم 14 أغسطس المقبل أي بعد أسبوع من الآن، ولكن منتخب الناشمي أكد على بذله كل جهده مع تحويل الاتقادات التي تعرض لها من قبل جمهوره إلى عامل حفاز له للاستمرار في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن والكويت

قناة الأردنية الرياضية

قناة الكويت الرياضية.

ترتيب بطولة غرب اسيا مُحدث باستمرار جدول ترتيب المجموعات 2019

مباريات اليوم غرب اسيا، فيما أكد فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الأردني، أنه سيتم تغييرقائمة اللاعبين قبل مباراة الكويت اليوم ضد الاردن، من أجل تعزيز فرصة الانتصار ورجوع الفرحة للجماهير في كل مكان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفي نفس الوقت يحاول المنتخب الكويتي المحافظة على نهجه والسير قدما في الوصول إلى النهائي، القنوات الناقلة لمباراة الاردن والكويت.