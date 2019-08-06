بأربعة اهداف .. ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي 4/2 دوري ابطال اسيا هاتريك جوميز

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم، فاز نادي الهلال على مستضيفه نادي الأهلي بأربعة اهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اسيا التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وهي المباراة التي تسجيل هاتريك جوميز في مرمى العويس ليتوج نفسه نجم للقاء.

ملخص مباراة الهلال والاهلي اليوم