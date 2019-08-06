بأربعة اهداف .. ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي 4/2 دوري ابطال اسيا هاتريك جوميز

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم، فاز نادي الهلال على مستضيفه نادي الأهلي بأربعة اهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اسيا التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وهي المباراة التي تسجيل هاتريك جوميز في مرمى العويس ليتوج نفسه نجم للقاء.
ملخص مباراة الهلال والاهلي اليوم
- يغيب الظهير الأيمن محمد البريك اليوم عن صفوف نادي الهلال أمام النادي الأهلي، وقد يتأثر الهجوم الهلالي بشكل كبير بغياب النجم الدولي الكبير.
- بدأت المباراة بهجوم من نادي الأهلي مستغلاً الدفعة الجماهيرية الكبيرة للفريق، ونجح عمر السومة في صناعة الخطر على دفاع الهلال مع أول خمس دقائق على بداية المباراة التي تبدو مشتعلة وسريعة في دقائقها الأولى منذ البداية
- الدقيقة السادسة يسجل الدولي السوري نجم الأهلي عمر السومة الهدف الأول لفريقه لتصبح النتيجة بعد مرور سبع دقائق فقط تقدم الأهلي بهدف مقابل لا شئ.
- الدقيقة 19 يسجل جوميز هدف التعادل لنادي الهلال في مرمى الأهلي براسية رائعة تعرف طريقها للشباك مباشرة.
- بعد تسجيل جوميز هدف التعادل في مرمى الهلال، عاد الأهلي للهجوم بغية معاودة التقدم من جديد في الدقائق التي جاءت بعد هدف التعادل.
- الدقيقة 38 يسجل اللاعب المحترف في صفوف الأهلي جانيني الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بعد أن تسلم كرة أنفرد على أثرها بالمرمى
- انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف ، وكان شوط قوي من جانب الفريقين، وقدم الفريقان أداء هجومي رائع على مدار دقائق الشوط، رغم أفضلية الأهلي على مستوى النتيجة بهدفين سجلهما جانيني والسومة.
- بدأ الشوط الثاني الآن من مباراة الهلال والأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال اسيا مباراة الذهاب، وهاجم الهلال منذ دقائق الشوط الأول لتسجيل هدف التعادل.
- غوميز يسجل الهدف الثاني لنادي الهلال وهدف التعادل مع بجداية الشوط الثاني في الدقيقة 48، ليعيد مجدداً البهجة لجماهير الهلال.
- غوميز يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 في مرمى الأهلي، ليتقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
- الدقيقة 77، تشهد تألق العويس حارس مرمى الأهلي، الذي ينقذ فريقه من هدف رابع من المتألق جوميز.
- عبد الله الحافظ يسجل الهدف الرابع لفريقه الهلال في الدقيقة 81 الأن.