هاتريك جوميز .. ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم يشهد 6 اهداف جميلة

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ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم في دوري أبطال اسيا، خطى نادي الهلال خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أسيا بعد الفوز برباعية مقابل هدفين على مواطنه نادي الأهلي بملعب الأخير بمدينة جدة، سجل اهداف الهلال اليوم، جوميز ثلاثية، وعبدالله الحافظ الهدف الرابع، وكان عمرو السومة قد تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل جوميز في الدقيقة الخامسة عشر من عمر اللقاء، ليعود الأهلي ويتقدم قبل نهاية الشوط الأول بهدف ثاني عن طريق جانيني، وفي الشوط الثاني يسجل الهلال ثلاثة أهداف متتالية عن طريق جوميز هدفين في الدقائق 48 و77، قبل أن يضيف عبد الله الحافظ الهدف الرابع في الدقيقة 81 .
ملخص مباراة الهلال والاهلي
- عمرو السومة يتقدم بهدف مقابل لا شئ لفريقه النادي الأهلي على حساب الهلال بعد هجوم ضاغط في الدقائق الأولى اسفر عن هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.
- الدقيقة 18 تشهد تسجيل جوميز هدف التعادل للهلال براسية قوية في الشباك، لتصبح النتيجة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق.
- الشوط الأول شهد العديد من الفرص الضائعة خاصة من جانب النادي الأهلي، الذي تقدم بهدف مبكر لعمر السومة، لكن المحترف جوميز في صفوف الهلال تمكن من تسجيل التعادل لفريقه.
- الشوط الأول في طريقه للنهاية، ونتيجة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق تسيطر على أجواء الدقائق الماضية للقاء بعد تسجيل جوميز هدف التعادل للزعيم.
- الدقيقة 38، ينجح المحترف جانيني تسجيل هدف التقدم الثاني للنادي الأهلي بعد أن انفرد بمرمى المعيوف ووضع الكرة في المرمى.
- الهلال حاول تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 36 كاد يتحقق له ما أراد عندما صوب جوميز بعيداً عن المرمى.
- بدأ الشوط الثاني الآن بهجوم من الهلال بغية تسجيل هدف التعادل، وسط دفاع منظم من دفاعات النادي الأهلي في وسط الملعب.
- غوميز يسجل الهدف الثاني لنادي الهلال في مرمى الأهلي في الدقيقة 48، هدف التعادل جاء ليسعد جماهير الزعيم في مباراة اليوم.
- جوميز يسجل الهدف الثالث للهلال وله في مرمى الأهلي في الدقيقة 65 من اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
- الدقيقة 77 العويس يتألق وينقذ فريقه من هدف رابع عن طريق جوميز بعد تصدي رائع.
- الدقيقة 81، عبد الله الحافظ يسجل الهدف الرابع للهلال.