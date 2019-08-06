هاتريك جوميز .. ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم يشهد 6 اهداف جميلة

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم في دوري أبطال اسيا، خطى نادي الهلال خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أسيا بعد الفوز برباعية مقابل هدفين على مواطنه نادي الأهلي بملعب الأخير بمدينة جدة، سجل اهداف الهلال اليوم، جوميز ثلاثية، وعبدالله الحافظ الهدف الرابع، وكان عمرو السومة قد تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل جوميز في الدقيقة الخامسة عشر من عمر اللقاء، ليعود الأهلي ويتقدم قبل نهاية الشوط الأول بهدف ثاني عن طريق جانيني، وفي الشوط الثاني يسجل الهلال ثلاثة أهداف متتالية عن طريق جوميز هدفين في الدقائق 48 و77، قبل أن يضيف عبد الله الحافظ الهدف الرابع في الدقيقة 81 .

ملخص مباراة الهلال والاهلي