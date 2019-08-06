هاتريك جوميز: ملخص مباراة الهلال والاهلي 4-2 واهداف بالجمله للفريقين

ملخص مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري ابطال اسيا 2019 لكرة القدم، ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأقوى في القارة الصفراء بين الهلال ضد الأهلي، الزعيم وقلعة الكؤوس هي قمة سعودية وتعد أهم مباريات غرب أسيا في دور الستة عشر وبداية الموسم الكروي الجديد لكلا الفريقين المتطلعين لتحقيق الانتصار وبداية موسم كروي بشكل قوى من أجل كسب الثقة للمنافسة على الألقاب.
يمكنكم مشاهدة المباراة في تمام الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وتلعب المباراة الأولي “الذهاب” على ملعب الجوهرة المشعة بنادي جدة، بينما يستضيف نادي الهلال مبراة الإياب بالرياض، هذا الكلاسيكو السعودي المنتظر من المتوقع ان يكون حافل بالنديه بين الفريقين الذي يتواجد بهما عدد من اللاعبين المحترفين والمحليين على مستوى عالى.
تنص قوانين البطولة أنه من حق كل فريق أن يلعب بأربع محترفيين فقط في بطولة دوري أبطال أسيا، وكان قد اختار كلا من ناديي الهلال والأهلي 4 محترفيين من أصل 8 محترفين بكل فريق حسبما تسمح اللوائج بالدوري السعودي لكرة القدم، لكن أبرز المستبعدين كان البرازيلي ادواردو أحد قادة نادي الهلال وأهم لاعبيه في السنوات الأخيرة.
ملخص الهلال والاهلي
- يتجه الروماني رازفان المدير الفني لنادي الهلال للدفع بالظهير حسن كادش في الجهة اليسرى، على أن يلعب ياسر الشهراني كظهير أيمن لتعويض غياب محمد البريك عن مباراة اليوم للإصابة.
- قائد النادي الأهلي حسين عب الغني أكد ان الغيابات عن فريقه لن تكون مؤثرة في مباراة اليوم، مؤكداً ان الفريق سيبذل 100% من مجهوده في خلال تلك المواجهة.
- المباراة سوف تبدأ بعد قليل من الآن وسوف نكون معكم، كل التوفيق بمشاهدة مباراة ممتعة بين الهلال والأهلي.
- مباراة الهلال والاهلي تبدأ الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وسط حضور جماهيري كبير واجواء مثيرة ن قبل جماهير أهلي جدة اليوم.
- قبل مرور عشر دقائق من المباراة عمر السومة يسجل الهدف الأول للأهلي بعد استقبال عرضية بشكل رائع.
- جوميز يحرز الهدف الأول لصالح الهلال وهدف التعادل للزعيم.
- بداية مباراة الاهلي والهلال كانت مثيرة، لكن الآن هدأ اللعب والرتم بعض الشيئ.
- جانيني يحرز الهدف الثاني لنادي الاهلي في الدقيقة 39 من الشوط الاول.
- نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدفين لهدف.
- جوميز يحرز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 47.
- جوميز يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 65.
- عبدالله الحافظ يحرز الرابع في الدقيقة 85.
- نهاية المباراة بفوز الهلال بأربع أهداف لهدفين.