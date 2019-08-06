هاتريك جوميز: ملخص مباراة الهلال والاهلي 4-2 واهداف بالجمله للفريقين

ملخص مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري ابطال اسيا 2019 لكرة القدم، ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأقوى في القارة الصفراء بين الهلال ضد الأهلي، الزعيم وقلعة الكؤوس هي قمة سعودية وتعد أهم مباريات غرب أسيا في دور الستة عشر وبداية الموسم الكروي الجديد لكلا الفريقين المتطلعين لتحقيق الانتصار وبداية موسم كروي بشكل قوى من أجل كسب الثقة للمنافسة على الألقاب.

يمكنكم مشاهدة المباراة في تمام الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وتلعب المباراة الأولي “الذهاب” على ملعب الجوهرة المشعة بنادي جدة، بينما يستضيف نادي الهلال مبراة الإياب بالرياض، هذا الكلاسيكو السعودي المنتظر من المتوقع ان يكون حافل بالنديه بين الفريقين الذي يتواجد بهما عدد من اللاعبين المحترفين والمحليين على مستوى عالى.

تنص قوانين البطولة أنه من حق كل فريق أن يلعب بأربع محترفيين فقط في بطولة دوري أبطال أسيا، وكان قد اختار كلا من ناديي الهلال والأهلي 4 محترفيين من أصل 8 محترفين بكل فريق حسبما تسمح اللوائج بالدوري السعودي لكرة القدم، لكن أبرز المستبعدين كان البرازيلي ادواردو أحد قادة نادي الهلال وأهم لاعبيه في السنوات الأخيرة.

ملخص الهلال والاهلي