نادي سيراميكا كليوياترا يضم عمر سعد 3 مواسم

صرح مجلس إدارة نادي سيراميك كليو باترا، بأنه تم التعاقد مع اللاعب عمر سعد الظهير الأيسر لنادي سموحة، حتى يتم تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي خلال الموسم الكروي القادم من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

حيث قد تعاقد نادي سيراميك كليو باترا، مع اللاعب عمر سعد القادم من داخل نادي سموحة وتم ذلك خلال الانتقال في صفقة حرة، بعد أن قام اللاعب بالتوقيع بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى فريق سيراميك كليوباترا لمدة 3 مواسم.

وكان قد عقد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة في نادي سيراميك كليو باترا، جلسة خاصة مع عمر سعد، مع وجود هيثم شعبان المدير الفني للفريق الذي كان قد طلب التعاقد مع اللاعب، وانتهت المفاوضات بالنجاح ما بيت الطرفين لتصبح تلك الصفقة من أقوى الصفقات الكروية للاستعداد للموسم الجديد.