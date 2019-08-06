مصدر لمصراوي: فيفا لم يقرر مصير اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري، أن لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تتابع أمور الجبلاية حاليًا، لم تتخذ أي قرارات بشأن الإدارة الجديدة له.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللجنة من المقرر لها أن تعود إلى مصر نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأوضح المصدر، أن أعضاء اللجنة غادروا القاهرة على أن يعودوا إليها من جديد لإتخاذ القرار النهائي بشأن إدارة اتحاد الكرة المقبلة.

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وشدد المصدر أن اللجنة اطمأنت على أمرين خلال تواجدها في مصر، كان أولهما عدم وجود أي تدخلات حكومية في القرارات التي تخص كرة القدم المصرية.

أما الأمر الثاني، فكان التأكد من أن الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقبل كانت نابعة منهم بدون أي ضغوط.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على ما سبق يلا كورة أن إشار إليه، بأن الثنائي محمد فضل وأحمد عبد الله مرشحان للتواجد في لجنة إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى عنصر نسائي من بين سحر عبد الحق ونهال عهدي.